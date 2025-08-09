Unfall im Norden: Landwirt schwer verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz

Im Kreis Steinburg ist ein Landwirt bei einem Unfall mit seinem Trecker am Samstagmorgen schwer verletzt worden. Er wollte auf ein Feld abbiegen und kollidierte mit einem überholenden Auto. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Laut Feuerwehr wurden die Rettungskräfte gegen 8 Uhr zur Grillchaussee in der Ortschaft Engelbrechtsche Wildnis gerufen. Dort war es zu einer Kollision zwischen einem Treckergespann und einem Auto gekommen. Der Fahrer des Treckers, ein 57-jähriger Landwirt, wurde dabei schwer verletzt.

Trecker-Fahrer mit Rettungshubschrauber in Krankenhaus

Ein Notarzt versorgte den Schwerverletzten. Danach wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge habe der Landwirt nach links auf ein Feld abbiegen wollen und dabei einen in diesen Moment zum Überholen ansetzen Pkw nicht wahrgenommen. Die Unfallstelle war längere Zeit gesperrt.