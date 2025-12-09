Schwerer Unfall im Norden: Großaufgebot im Einsatz

Mehrere Verletzte bei einem schweren Unfall nahe Neumünster. Auf der B205 sind am Dienstagmorgen zwei Autos zusammengeprallt. Ein Großaufgebot an Rettungskräften, darunter eine Hubschrauberbesatzung, ist im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 8 Uhr auf Höhe Kleinkummerfeld. Laut Polizei wurden in dem Mercedes und dem VW-Bus mehrere Personen verletzt.

Unfall: Rettungshubschrauber zur Unfallstelle gerufen

Zur genauen Anzahl und zur Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher noch keine Angaben machen, da der Einsatz noch läuft. Ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle gerufen.

Laut einem Reporter vor Ort stießen die Autos auf gerader Strecke frontal zusammen. Dabei wurden fünf Insassen der beiden Wagen verletzt, drei von ihnen schwer. Die Beifahrerin des Mercedes wurde demnach im Auto eingeklemmt und musste mit hydraulischem Gerät befreit werden.

Die B205 ist derzeit vollgesperrt. Die Polizei rechnet damit, dass sie die Fahrbahn gegen 10.45 Uhr wieder freigeben kann. Dann soll es auch weitere Informationen zum Unfallhergang geben.