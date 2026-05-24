Nach einem schweren Unfall im Kreis Storman am Sonntagnachmittag schwebt eine Frau in Lebensgefahr. Die Straße blieb stundenlang gesperrt.

Zu dem schweren Unfall kam es gegen 14.20 Uhr auf der Straße Lohe in Bargteheide. Nach Angaben eines Sprechers des Polizei-Lagedienstes überquerte die Fußgängerin die Fahrbahn, als sie von einem Opel erfasst wurde. Einen Fußgängerüberweg gibt es an dieser Stelle nicht.

Unfall: Rettungshubschrauber bringt Verletzte in Klinik

Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Hamburger Krankenhaus. Laut einem Reporter vor Ort standen der Begleiter der Frau und der Opel-Fahrer nach der Kollision unter Schock. Sie seien von der Psychosozialen Notfallversorgung betreut worden.

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Da für die Verletzte auch Lebensgefahr bestehe, kam ein Gutachter zum Unfallort, wie der Polizeisprecher sagte. Er soll nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Straße war daher auch mehr als drei Stunden nach dem Zusammenstoß noch voll gesperrt. (mwi)