Schwerer Unfall im Norden – Farbe des Autos stellt Retter vor Probleme

In Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer dramatischen Rettungsaktion gekommen. Dort war ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug verunglückt und in einem Waldstück gelandet. Wegen der Farbe des Autos hatten die Retter Probleme, es im Dickicht zu finden.

Laut Polizei sei ein Mann zusammen mit einem Beifahrer gegen 1.30 Uhr in einem Golf GTI auf der Uferstraße unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve geriet das Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und schleuderte in ein Waldstück. Dort krachte der Golf gegen einen Baum.

Retter haben Probleme, das verunfallte Auto im Dickicht zu finden

Der Fahrer konnte noch einen Notruf absetzen, aber keine genauen Ortsangaben machen. Dies stellte die alarmierten Rettungskräfte vor ein Problem. Der laubgrün-farbene Golf war von der Straße aus kaum zu erkennen. Im Schritttempo fuhren die Retter den Bereich ab und hatten Glück.

Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen gerettet. Sein Beifahrer hatte eine Rückenverletzung und musste vorsichtig aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide kamen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt die Unglücksursache.