Schwerer Unfall im Norden: Beifahrer in Auto eingeklemmt – zwei Verletzte

Schwerer Unfall bei Hamburg: In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am frühen Samstagmorgen ein Autofahrer von der Straße abgekommen und mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt. Er und sein Beifahrer, der aufwendig gerettet werden musste, kamen ins Krankenhaus.

Laut ersten Informationen der Polizei waren die Männer in einem roten Honda Jazz auf der Möllner Straße von der B207 aus kommend in Richtung Ratzeburg unterwegs, als der Fahrer gegen 5.30 Uhr die Kontrolle verlor: Dabei kam das Auto rechts von der Straße ab, kollidierte mit dem besagten Baum und schleuderte zurück auf die Fahrbahn.

Honda bei Unfall zerstört – Polizei ermittelt

Der Honda wurde bei dem Unfall stark beschädigt, Achse und Querlenker rissen, die Frontscheibe und Stoßstange wurden zerstört, sämtliche Airbags waren ausgelöst worden. Das Auto wurde dazu an der Beifahrerseite derart stark deformiert, dass der Beifahrer nicht aus dem Wagen gezogen werden konnte. Die Feuerwehr rettete ihn aufwendig.

Das könnte Sie auch interessieren: Müllberge direkt an Landstraße im Norden: Spuren deuten auf einen Täterkreis hin

Die Männer wurden vom Rettungsdienst betreut und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Sie galten als schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Feuerwehrkräfte leuchteten die Unfallstelle aus und nahmen ausgelaufene Öle und Betriebsstoffe auf. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Die Polizei übernahm die Ermittlungen am Unfallort. Sie will den genauen Hergang nun rekonstruieren. Geprüft wird dabei auch, ob ein möglicher Alkoholeinfluss zu dem Kontrollverlust führte. (dg)