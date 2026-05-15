Schwerer Unfall im Norden: Baum steckt in Auto – 27-Jähriger in Lebensgefahr

Am Donnerstagabend ist ein 27-jähriger Autofahrer mit seinem VW Polo auf der K83 zwischen Großenwiehe und Handewitt unterwegs. Plötzlich kommt er nach rechts von der Spur ab und prallt gegen einen Baum. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigt sich ihnen ein unerwartetes Bild.

Um 20.28 Uhr wurde der Polizei am Donnerstagabend ein Unfall auf der K83 gemeldet. Zwischen Großenwiehe und Handewitt war es zu einem schweren Unfall gekommen.

Unfall auf K83: Baum steckt im Fahrzeug

Der Fahrer des VW Polos war aus bislang ungeklärten Umständen von der Fahrbahn nach rechts abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, steckte der Baum quasi in der Fahrzeugmitte.

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Laut Polizei wurde der Fahrer bewusstlos im Fahrzeug aufgefunden. Der 27-Jährige musste aus dem Fahrzeug herausgeschnitten werden. Er wurde intubiert und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus in Flensburg. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der Motor des Fahrzeugs, soll nach Informationen eines Reporters vor Ort bei dem Aufprall rund 15 Meter aus dem Auto geschleudert worden sein. Die Polizei konnte nur bestätigen, dass der Motor qualmte.

Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch

Während des Bergungszeitraums wurde die K83 voll gesperrt. Mittlerweile ist die Straße wieder frei. Das stark beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt.

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Noch ist für die Beamten unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Laut eines Sprechers stünden eine erhöhte Geschwindigkeit sowie Alkoholisierung im Raum der Ermittlungen, diese sind allerdings noch nicht abgeschlossen.