Schwerer Unfall im Norden: Auto zerstört – mehrere Verletzte

Schwerer Unfall im Kreis Pinneberg: Ein mit fünf jungen Menschen besetztes Auto prallt in Heede gegen einen Baum, das Fahrzeug wird komplett zerstört. Zwei Insassen wurden schwer verletzt.

Die Gruppe war am Samstagabend auf dem Ziegeleiweg unterwegs, als das Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abkam und frontal gegen einen Baum krachte; die Front wurde deformiert, das Glas zersprang, das Auto musste später abgeschleppt werden.

Polizei ermittelt nach Unfall in Heede

Als die Feuerwehr informiert wurde, war noch nicht klar, ob einer der Insassen im Volkswagen-Wrack eingeklemmt sein könnte. Ein entsprechendes Aufgebot wurde entsandt.

Als die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen, gab es Entwarnung: Alle fünf Insassen hatten sich selbst aus dem Wagen befreien können. Dabei wurden alle verletzt, zwei jedoch schwer. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie die Behandlung der drei anderen Insassen aussah, war zunächst unbekannt. Ein Sprecher der Polizei konnte jedoch bestätigen, dass niemand in Lebensgefahr schwebte.

Die Polizei hatte schon für den Rettungseinsatz die Straße gesperrt und später die Ermittlungen übernommen. Noch ist unklar, warum der Fahrer die Kontrolle verlor. (dg)