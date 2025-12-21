Heftiger Unfall: Autofahrer (19) schwebt in Lebensgefahr

Heftiger Unfall im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Ein Auto kracht in Hohenwestedt gegen zwei Bäume. Der 19 Jahre alte Fahrer kämpft ums Überleben.

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hohenwestedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind zwei Männer verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, sein Beifahrer wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Nach Angaben der Polizei war der Wagen am frühen Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr auf der Itzehoer Straße in Richtung Rendsburg unterwegs, als er zunächst eine Verkehrsinsel überfuhr. Anschließend prallte das Auto gegen einen Baum, schleuderte weiter gegen einen zweiten Baum und kam schließlich zum Stehen.

Auto kracht gegen zwei Bäume – Fahrer eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralls brach ein Ast aus der Baumkrone ab und fiel auf das Fahrzeug. Dadurch wurde der Fahrer im Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den 19-Jährigen, beide Insassen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht.

Die Ortsdurchfahrt war für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Ersten Erkenntnissen nach soll der Fahrer deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein. (dpa/mp)