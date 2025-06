Tödlicher Unfall im Norden: Audi-Fahrer verbrennt im Wagen

In Altenhof (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist es am frühen Samstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines hochmotorisierten Audi war von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume gekracht. Dann ging der Wagen in Flammen auf.

Zu dem Unfall kam es gegen 4.50 Uhr auf der Bundesstraße 76 bei Altenhof. Hier war ein 37-Jähriger in seinem Audi R8 unterwegs gewesen, laut Polizei offenbar mit deutlich überhöhtem Tempo.

Audi R8 in Flammen – Fahrer tot geborgen

Aus bislang ungeklärter Ursache sei der Fahrer von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume gerast. Danach ging der Sportwagen in Flammen auf.

Nachdem der brennende Audi von der Feuerwehr gelöscht werden konnte, entdeckten die Retter den Toten auf dem Fahrersitz. Die Bundesstraße ist gegenwärtig noch immer gesperrt. Polizisten und ein Sachverständiger ermitteln die Ursache des Unglücks.