Schwerer Unfall bei Überholvorgang nahe Hamburg: Auto im Graben, ein Verletzter

Bei einem Unfall im Kreis Stormarn ist am Samstagmittag eine Person verletzt worden. Während eines Überholvorgangs hatten sich zwei Fahrzeuge berührt. Eines davon kam von der Straße an und landete in einem Graben.

Zu dem Unfall kam es gegen 13.20 Uhr an der Jersbeker Straße in Bargteheide. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll hier der Fahrer eines Tesla versucht haben, einen vor ihm fahrenden VW Sharan zu überholen. Dabei kam es zu einer Berührung der beiden Autos.

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In dessen Folge geriet der VW von der Straße ab und landete in einem Graben. Weil zunächst angenommen wurde, dass Personen in einem der Fahrzeuge eingeklemmt waren, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot samt Notarzt an.

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Zum Glück saß niemand in dem Wagen fest. Ein Insasse des Sharan war aber verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Straße war für rund 45 Minuten gesperrt.