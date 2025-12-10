Notarztwagen kollidiert mit abbiegendem Auto – Frau schwer verletzt

Dramatischer Einsatz in Norderwöhrden (Kreis Dithmarschen): Bei einem Unfall mit einem Notarztwagen auf der B203 ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber rückte an.

Ersten Angaben der Polizei zufolge war das Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF) am Mittwoch gegen 14.45 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz, als es zu einem heftigen Zusammenstoß kam.

In Höhe des Querwegs in Norderwöhrden wollte das NEF ein vorausfahrendes Auto überholen. Genau in diesem Moment setzte die 49-jährige Fahrerin des Wagens zum Linksabbiegen an – es kam zur Kollision. Der massive Aufprall beschädigte beide Fahrzeuge schwer.

Kollision mit Notarztwagen – Frau schwer verletzt

Die Insassen des Notarztwagens erlitten leichte Verletzungen und standen unter Schock. Die Autofahrerin hingegen wurde schwer verletzt in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, teilte die Polizei mit.

Direkt an der Unfallstelle landete ein Rettungshubschrauber, zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Die B203 blieb für die Rettungs- und Aufräumarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt. (ls/mp)