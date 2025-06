Schwerer Unfall bei Hamburg – zwei Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall im Kreis Herzogtum Lauenburg: In Geesthacht bei Hamburg sind am Pfingstsonntag zwei Autos miteinander kollidiert. Der Rettungsdienst versorgte zahlreiche Menschen, darunter auch Kinder.

Laut Polizei kam es an der Abfahrt der B404 in Richtung der Straße Am Schleusenkanal zu der Kollision zwischen einem Land Rover Discovery und einem Peugeot. Letzterer schleuderte in den Gegenverkehr und blieb schräg zur Fahrbahnmitte stehen. An beiden Fahrzeugen entstand großer Schaden, Trümmerteile lagen verteilt auf der Straße.

Feuerwehr sichert Unfallstelle

In beiden Autos waren insgesamt sieben Personen und drei Hunde: Alle Personen – vier Erwachsene, drei Kinder – wurden gesichtet und behandelt, bei zwei stand eine Entscheidung darüber, ob sie ins Krankenhaus müssen, noch aus. Sie erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und schob die Autos von der Straße. Zudem waren insgesamt vier Rettungswagen im Einsatz.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Noch ist die Ursache, vor allem auch die Schuldfrage, ungeklärt. (dg)