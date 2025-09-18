Schwerer Unfall bei Hamburg: Pkw überschlägt sich

Großalarm am Donnerstagmorgen kurz vor 8 Uhr in Elmshorn (Kreis Pinneberg): Ein Autofahrer rammte im Adenauerdamm zwei geparkte Fahrzeuge – sein Opel überschlug sich und landete auf dem Dach.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, lag der Wagen auf dem Dach. Der 21-Jährige hatte sich jedoch bereits selbst mit leichten Verletzungen befreit. Nachrückende Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Elmshorn konnten deshalb den Einsatz abbrechen.

Auto überschlagen – Fahrer zum Glück nur leicht verletzt

Nach Angaben der Polizei war der Mann in Richtung Hamburger Straße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in eine Reihe geparkter Autos prallte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich sein Opel. Mindestens eines der gerammten Fahrzeuge erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer kam vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.