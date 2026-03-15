Verletzter Mercedes-Fahrer liefert sich Katz-und-Maus-Spiel mit Polizei

In Tremsbüttel (Kreis Stormarn) ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Mercedes gekommen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt – und lieferte sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei.

Wie die Beamten mitteilten, wurden Polizei und Rettungsdienst gegen 5.20 Uhr in die Hauptstraße von Tremsbüttel gerufen. Dort war ein Mercedes verunglückt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte lag das Fahrzeug auf dem Dach – vom Fahrer (35) fehlte zunächst jede Spur.

Verletzter Fahrer verschwunden – dann taucht er wieder auf und ist kurz darauf wieder weg

Nachdem die Einsatzkräfte abgerückt waren, meldete ein Anwohner, dass der Unfallfahrer wieder am Ort des Geschehens aufgetaucht sei. Als die Polizei erneut eintraf, war der 35-Jährige jedoch schon wieder verschwunden.

Rund eine Stunde später ging ein erneuter Notruf beim Rettungsdienst ein – diesmal von der Wohnanschrift des Mercedes-Fahrers. Dort fanden die Sanitäter den 35-Jährigen mit einem Beinbruch vor und brachten ihn in eine Klinik.

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Laut Lagedienst der Polizei wurde bei dem Mann Atemalkoholgeruch festgestellt. In der Klinik ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Die weiteren Ermittlungen dauern an.