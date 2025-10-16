Schwerer Unfall bei Hamburg: Frauen schwer verletzt – Vollsperrung

Zwei Autos krachen bei Elmshorn in einer Kurve mit hoher Geschwindigkeit zusammen – beide Fahrerinnen werden schwer verletzt, die B431 voll gesperrt.

Bei einem schweren Unfall auf der B431 sind am Donnerstagabend zwei Frauen schwer verletzt worden. Die beiden Fahrerinnen waren gegen 18 Uhr in einer Kurve frontal zusammengestoßen – jeweils allein in ihren Fahrzeugen unterwegs.

Ein Sachverständiger soll nun klären, welche der beiden Fahrerinnen in den Gegenverkehr geraten war.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Eine Frau konnte sich noch selbst aus ihrem Seat befreien. Die Fahrerin eines älteren Volvos hingegen wurde im Fußraum eingeklemmt und musste von der Feuerwehr durch eine Seitenöffnung gerettet werden. Beide Frauen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, der Rettungshubschrauber „Christoph 67“ war im Einsatz. Lebensgefahr bestand laut Kreispressesprecher Sebastian Kimstädt jedoch nicht.

Da bislang unklar ist, welche der beiden Fahrerinnen in den Gegenverkehr geraten ist, wurde ein Sachverständiger zur Unfallstelle gerufen. Die B431 wurde voll gesperrt.