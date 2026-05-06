Trümmerfeld nach schwerem Unfall bei Hamburg – Mehrere Verletzte

Im Kreis Pinneberg ist es am Mittwochabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. An einer Kreuzung in Heede kollidierten ein Pkw und ein Kleinlaster. Drei Menschen wurden verletzt, darunter eine Frau schwer. Die Straße glich einem Trümmerfeld.

Zu dem Unfall kam es gegen 18.50 Uhr an der Pinneberger Landstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache krachten hier ein Seat und ein Kleinlaster ineinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in einen Graben geschleudert. Teile des Seats wurden herausgerissen und blieben am Straßenrand liegen. Unzählige Trümmerteile verteilten sich über die Fahrbahn.

Feuerwehr und Rettungsdienst mit Großaufgebot im Einsatz

Zunächst ging die Rettungsleitstelle von eingeklemmten Personen und mehreren Verletzten aus – Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot an. Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Feuerwehr mitteilte, war jedoch niemand eingeklemmt. Eine Frau wurde schwer, zwei Männer leicht verletzt. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser.

Der Bereich um den Unfallort wurde von der Polizei abgesperrt. Die Unfallursache wird ermittelt.