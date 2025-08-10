Schwerer Unfall nahe Hamburg: Autofahrerin gerät in Gegenverkehr – tot

Nach einem schweren Unfall auf der K80 bei Glinde (Kreis Stormarn) ist am Sonntag eine 75-Jährige ums Leben gekommen.

Gegen 16.45 Uhr ging die Meldung über einen Unfall auf der K80 bei der Polizei ein. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 75-jährige Autofahrerin auf der Straße bei Glinde in Richtung Süden unterwegs, als sie in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie mit einem anderen Wagen zusammen.

Als Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, war die Frau nicht ansprechbar. Trotz Reanimationsversuchen verstarb sie noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen Wagens, dessen Alter bislang unbekannt ist, erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ob weitere Personen im Auto saßen, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache. Die K80 in Richtung Süden ist aktuell noch gesperrt. (abu)