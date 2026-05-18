Schwerer Unfall bei Hamburg – Auto schleudert in Waldstück und brennt

In Borstel-Hohenraden (Kreis Pinneberg) hat ein schwerer Verkehrsunfall Feuerwehr und Rettungsdienst in Atem gehalten. Ein junger Autofahrer krachte zunächst gegen eine Leitplanke, dann schleuderte sein Kleinwagen in ein Waldstück. Weil Qualm aufstieg, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an.

Gegen 23.50 Uhr kam es am Mühenweg zu dem Unfall. Ein junger Autofahrer kam offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Leitplanke und wurde mit seinem Wagen in ein Waldstück geschleudert.

Fahrer mit Rettungswagen in Klinik

Der Fahrer konnte sich leicht verletzt selbst aus dem Fahrzeug retten. Weil im Notruf von Qualm und Flammen im Motorraum die Rede war, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an. Laut einem Feuerwehrsprecher konnte der Brand aber rasch gelöscht werden. Für die Bergung des Fahrzeugs musste die Leitplanke durchtrennt werden. Der Verunglückte kam in eine Klinik.

Der Kleinwagen wurde schwer beschädigt. NEWS5 / Fabian Höfig Der Kleinwagen wurde schwer beschädigt.

Der Fahrer konnte sich leicht verletzt selbst aus dem Wagen befreien. Da im Notruf von Qualm und Flammen im Motorraum die Rede war, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an. Ein Feuerwehrsprecher sagte jedoch, der Brand sei rasch gelöscht worden. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Leitplanke durchtrennt werden. Der Verletzte kam in eine Klinik.