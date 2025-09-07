Schwerer Unfall bei Hamburg: Acht Menschen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der B206 bei Schlotfeld (Kreis Steinburg) sind am Sonntagvormittag acht Menschen verletzt worden. Die Straße musste für die Rettungsarbeiten für längere Zeit voll gesperrt werden.

Nach Polizeiangaben wollte der Fahrer eines VW-Kleinwagens gegen 11.40 Uhr aus Richtung Itzehoe nach links auf einen Parkplatz mit Gaststätte abbiegen.

Ein 63-jähriger Autofahrer sah den Wagen zu spät und fuhr mit seinem Ford mit hoher Geschwindigkeit hinten auf. Der VW drehte sich bei der Kollision, der Ford landete mit den drei Insassen im Straßengraben. Auch ein drittes Auto war an dem Unfall beteiligt, wich den Unfallfahrzeugen aus und landete ebenfalls im Straßengraben.

Gaststätte wurde zum Behandlungsplatz umfunktioniert

Nach Angaben eines Sprechers der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein wurden acht Menschen bei dem Unfall verletzt. Eine Frau erlitt mittelschwere Verletzungen. Auch die sieben weiteren Leichtverletzten kamen in umliegende Kliniken. Die Rettungskräfte hatten den Außenbereich der Gaststätte zwischenzeitlich als Behandlungsplatz für die Patienten genutzt.

Wie die Beamten vor Ort mitteilten, war auch eine sechsköpfige Familie beteiligt, die in den beiden hinteren Fahrzeugen saß.

Das könnte Sie auch interessieren: Die besten Tipps vom Doc: So halten Sie Ihr Herz gesund

Neben zahlreichen Rettungswagen kam auch ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle. Dieser verließ die Einsatzstelle aber ohne einen Patienten wieder. Alle drei Unfallwagen mussten nach Abschluss der Maßnahmen von einem Abschleppdienst entfernt werden.