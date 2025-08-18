A7: Auto kracht ungebremst in Lkw und fliegt in Maisfeld – Vollsperrung!

Großeinsatz auf der A7: Am Montagnachmittag wurde ein Ehepaar bei einem Autounfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn.

Ein Ehepaar wurde am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der A7 zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg schwer verletzt. Die 72-jährige Fahrerin war gegen 14.20 Uhr in Richtung Hamburg unterwegs, als sie aus bislang ungeklärtem Grund nahezu ungebremst auf einen Lkw auffuhr, wie ein Polizeisprecher sagte.

Rettungshubschrauber landet auf Autobahn

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto in ein Maisfeld rechts neben der Fahrbahn geschleudert. Ein Großaufgebot an Rettungskräften kam zum Unfallort. Auch ein Rettungshubschrauber landete für die verletzte Fahrerin und ihren 71-jährigen Ehemann auf der Autobahn. Über die Schwere der Verletzungen der beiden Unfallopfer liegen noch keine Informationen vor.

Für den Rettungshubschrauber wurde die Fahrbahn in Richtung Hamburg voll gesperrt. Nach rund anderthalb Stunden konnte zumindest eine Spur wieder freigegeben werden. (mwi)