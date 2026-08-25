Ein Audi prallte bei Klein Wesenberg gegen einen Baum. Zwei junge Frauen wurden schwer verletzt – der Fahrer und ein weiterer Insasse fliehen.

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht mit Blaulicht auf einer Landstraße. (Symbolbild) IMAGO / Fotostand

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K71 im Kreis Storman sind in der Nacht zu Sonntag zwei junge Frauen schwer verletzt worden. Der 17-jährige Fahrer soll sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben.

Gegen kurz vor 3 Uhr soll der 17-Jährige aus dem Kreis Stormarn mit einem Audi und drei weiteren Insassen auf der K71 von Wesenberg in Richtung Klein Wesenberg unterwegs gewesen sein. Kurz vor dem Ortseingang verlor der Jugendliche aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Audi prallt frontal gegen Baum

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Der Audi prallte frontal gegen einen Baum in der Böschung. Der Fahrer und ein 16-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Eine 17-Jährige aus Niedersachsen und eine 18-Jährige aus dem Kreis Stormarn erlitten dagegen schwere Verletzungen.

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Die beiden Frauen blieben nach dem Unfall zunächst allein am Unfallort zurück. Zwei Rettungswagen brachten sie nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. An dem Audi entstand Totalschaden.

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Der Fahrer soll sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Auch der 16-jährige Mitfahrer setzte sich nach Angaben der Polizei vom Unfallort ab. Die Beamten konnten beide ermitteln und an ihren jeweiligen Wohnanschriften antreffen.

Gegen den 17-jährigen Fahrer und den 16-Jährigen wurden jeweils Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (rei)