Schwerer Unfall auf Nordseeinsel: Auto überschlägt sich

Eine Frau überschlägt sich mit ihrem Wagen und landet in einem Graben. Sie kommt in ein Krankenhaus.

Eine Frau hat sich auf Amrum (Kreis Nordfriesland) mit ihrem Auto überschlagen und verletzt. Die Fahrerin landete am Vormittag mit ihrem Wagen in einem Graben und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus auf dem Festland.

Das könnte Sie auch interessieren: Wehrführer schmeißt hin – bizarrer Streit um Drehleitereinsatz beendet

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die etwa 50 Jahre alte Frau leicht verletzt. Sie saß laut Polizei alleine in dem Wagen. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet. (dpa)