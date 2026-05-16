Schwerer Unfall auf der B 430: Straße voll gesperrt – mehrere Verletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall hat auf der B 430 im Kreis Segeberg zu einer Vollsperrung geführt. Kurz vor Bornhöved sind am frühen Abend zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich nach Informationen eines Polizeisprechers kurz vor 18 Uhr. Klar ist: Zwei entgegenkommende Pkw sind frontal zusammengestoßen. Zeugen sollen beobachtet haben, dass eines der Fahrzeuge in die Mitte der Fahrbahn geraten war.

Von den vier Insassen eines Pkw sollen drei schwere Verletzungen erlitten haben – die vierte Person blieb unverletzt. Der Fahrer des zweiten Pkw sei ebenfalls schwer verletzt, so der Polizeisprecher. Auch ein Rettungshubschrauber landete an der Einsatzstelle und brachte eine der verletzten Personen in ein Krankenhaus.

Einsatz auf der B 430 läuft noch immer

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, sei laut dem Sprecher noch unklar. Mehrere Einsatzkräfte sind noch immer vor Ort, der Einsatz läuft.

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Die B 430 ist wegen des laufenden Einsatzes auf einem längeren Abschnitt in beide Richtungen gesperrt – betroffen ist der Bereich zwischen dem Hornsweg und der Anschlussstelle Bornhöved. (mp)