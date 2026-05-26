A7 Richtung Hamburg: Schwerer Lkw-Unfall sorgt für kilometerlangen Stau

Großeinsatz am Dienstagmorgen auf der A7: Vor der Anschlussstelle Schnelsen-Nord ist es zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen.

Gegen 9 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Der Unfall ereignete sich in Höhe des Rastplatzes Holmmoor West in Fahrtrichtung Hamburg. Dort war ein Lkw auf einen auf dem Seitentreifen stehenden Lkw aufgefahren, wie ein Polizeisprecher der MOPO mitteilte. Zwar wurde ein Rettungshubschrauber gleich angefordert, dieser musste aber dann doch nicht zum Einsatz kommen, da beide Fahrer nahezu unverletzt blieben.

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Mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Autobahn musste ab der Anschlusstelle Quickborn-Heide voll gesperrt werden. Inzwischen wird Verkehr zwar auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Doch die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig. Seit Stunden staut sich der Verkehr in Richtung Hamburg kilometerweit zurück bis nach Henstedt-Ulzburg.