Auf Autobahn bei Hamburg: SUV rast in Baustelle – Beifahrerin schwer verletzt

Schwerer Unfall vor den Toren Hamburgs: Ein SUV ist auf der A7 bei Bönningstedt in der Nacht zu Mittwoch in eine Baustelle gerast. Zwei Menschen wurden verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei krachte der SUV auf der A7 in Fahrtrichtung Süden in den Sicherungsanhänger einer Baustelle. Möglicherweise hatte der Fahrer den Anhänger übersehen.

Bei der Kollision erlitt die Beifahrerin schwere Verletzungen, der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr musste eine Seite des Fahrzeugs aufschneiden, um die Frau schonend zu bergen. Das Auto erlitt einen Totalschaden.

Die Polizei nahm vor Ort Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Möglich ist auch die Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs, dessen Fahrer geflüchtet sein könnte. Die A7 in Richtung Süden wurde zwischenzeitlich vollständig gesperrt. (mp)