Unachtsamkeit auf der Autobahn hat Folgen: Auf der A7 bei Kaltenkrichen krachte ein Auto gegen die Leitplanke einer Parkplatzauffahrt. Drei Menschen wurden verletzt.

Ein schwarzer Seat krachte am Montagvormittag auf der A7 in den Anpralldämpfer eines Parkplatzes. Florian Sprenger

Offenbar aus Unachtsamkeit ist am Montagvormittag gegen 12.15 Uhr ein schwarzer Seat Leon gegen den sogenannten Anpralldämpfer – eine Art Leitplanke – an einem Rastplatz gekracht, sagte eine Polizeisprecherin zur MOPO. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Parkplatzes Moorkate auf der A7 in Richtung Hamburg.

Im Wagen saßen drei Menschen, alle wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Nähere Informationen zu ihnen liegen bisher jedoch nicht vor. Ihr Wagen blieb schwer beschädigt auf der linken Spur liegen.

Der Anpralldämpfer des Parkplatzes wurde durch den Unfall beschädigt. Florian Sprenger

Zusätzliche Einschränkungen durch Liegenbleiber

Anzeige

Aktuell wird der Unfallort gereinigt, der Pkw wird von einem Abschleppwagen abgeholt. Für die Bergung sind aktuell die Parkplatzabfahrt und der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Obwohl zwei Spuren frei sind, staut sich der Verkehr am Unfallort. Zusätzliche Probleme macht ein weiteres Auto: Es ist im Stau liegen geblieben. Die Räumung könnte jedoch in rund einer Stunde abgeschlossen sein, so die Sprecherin. (mp)