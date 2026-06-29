Schleswig-Holstein
Schwerer Unfall auf der A7: Langer Stau in Richtung Hamburg
Unachtsamkeit auf der Autobahn hat Folgen: Auf der A7 bei Kaltenkrichen krachte ein Auto gegen die Leitplanke einer Parkplatzauffahrt. Drei Menschen wurden verletzt.
Offenbar aus Unachtsamkeit ist am Montagvormittag gegen 12.15 Uhr ein schwarzer Seat Leon gegen den sogenannten Anpralldämpfer – eine Art Leitplanke – an einem Rastplatz gekracht, sagte eine Polizeisprecherin zur MOPO. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Parkplatzes Moorkate auf der A7 in Richtung Hamburg.
Im Wagen saßen drei Menschen, alle wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Nähere Informationen zu ihnen liegen bisher jedoch nicht vor. Ihr Wagen blieb schwer beschädigt auf der linken Spur liegen.
Zusätzliche Einschränkungen durch Liegenbleiber
Aktuell wird der Unfallort gereinigt, der Pkw wird von einem Abschleppwagen abgeholt. Für die Bergung sind aktuell die Parkplatzabfahrt und der rechte Fahrstreifen gesperrt.
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Obwohl zwei Spuren frei sind, staut sich der Verkehr am Unfallort. Zusätzliche Probleme macht ein weiteres Auto: Es ist im Stau liegen geblieben. Die Räumung könnte jedoch in rund einer Stunde abgeschlossen sein, so die Sprecherin. (mp)