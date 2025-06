Elektroauto kracht in Baustellenfahrzeug: Fahrer schwer verletzt, Autobahn gesperrt

Schwerer Unfall auf der A7: Am frühen Dienstagmorgen ist ein Elektroauto in ein Baustellenfahrzeug gekracht. Die Fahrbahn wurde komplett gesperrt.

Zu dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Bad Bramstedt und Großenaspe kam es gegen 3.45 Uhr in der Nacht zu Dienstag. In einem Bereich, in dem seit dem Vorabend eine Baustelle eingerichtet worden war, waren alle Fahrspuren bis auf die linke gesperrt.

Offenbar hatte der Fahrer die Absicherung der Autobahnmeisterei zu spät erkannt. Kurz vor Beendigung der Bauarbeiten fuhr das Auto mit hoher Geschwindigkeit auf ein auf der Fahrbahn stehendes Baustellenfahrzeug auf.

Der Fahrer des Elektrofahrzeugs konnte sein Auto zwar noch selbstständig verlassen. Er erlitt jedoch schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die A7 ist in Fahrtrichtung Norden derzeit voll gesperrt. Ein Bergungsunternehmen ist im Einsatz, um sowohl das Elektrofahrzeug als auch den beschädigten Verkehrssicherungsanhänger zu bergen. Wie lange die Sperrung andauert, ist derzeit noch unklar. (mp)