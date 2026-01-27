Schwerer Unfall auf glatter Autobahn: VW überschlägt sich – Männer haben Glück

Auf der A23 bei Elmshorn sind zwei Männer am späten Montagabend nur knapp schweren Verletzungen entgangen. Ihr VW Passat geriet auf glatter Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam schließlich auf der Fahrerseite im Grünstreifen zum Liegen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 21.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Horst/Elmshorn und Elmshorn bei Kölln-Reisiek. Der Wagen war mit etwa 100 bis 110 km/h unterwegs, als er auf der linken Spur die Kontrolle verlor. Der Beifahrer zog sich leichte Verletzungen zu, der Fahrer blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Klein Offenseth-Sparrieshoop war im Einsatz, befreite die Insassen und stellte das Fahrzeug wieder auf die Räder. Niemand war eingeklemmt. Die A23 musste für rund 45 Minuten voll gesperrt werden, bevor der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte.