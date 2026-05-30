Schwerer Unfall auf Bundesstraße im Norden – sieben Verletzte

Bei einem schweren Auffahrunfall in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat es am Samstagmittag sieben Verletzte gegeben. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Bundesstraße 201 wurde gesperrt.

Zu dem Unfall kam es gegen 11.45 Uhr. Zwischen den Abfahrten Schleswig-Ratsteich und Flensburger Straße krachten in Fahrtrichtung Schuby drei Fahrzeuge ineinander. Sieben Personen, darunter auch zwei Kinder, wurden dabei verletzt. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Auffahrunfall, der sich aus bislang ungeklärter Ursache kurz hinter der Abfahrt Ratsteich ereignete.

Mehrere Rettungswagen und ein Hubschrauber im Einsatz

Zunächst habe der Fahrer eines Ford das Heck eines vor ihm fahrenden Škoda touchiert. Ein weiteres Fahrzeug krachte daraufhin in das Heck des Ford. Aufgrund der hohen Anzahl an möglicherweise verletzten Personen alarmierte die Leitstelle ein Großaufgebot an Rettungsmitteln. Neben mehreren Rettungswagen kam auch der Rettungshubschrauber Christoph Europa 5 zum Einsatz.

Die B201 blieb für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie für die Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Schuby bis etwa 13.30 Uhr voll gesperrt.