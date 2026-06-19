Ein schwerer Crash endet glimpflicher als befürchtet – auch, weil genau im richtigen Moment ein Helfer vorbeikommt.

Einsatzwagen am Unfallort auf einer Landstraße (Symbolbild) picture alliance / onw-images | Philipp André





Auf der B76 bei Süsel im Kreis Ostholstein ist eine 22-Jährige bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein zufällig vorbeifahrender Notfallsanitäter leistete sofort Erste Hilfe.

Die junge Frau war am Donnerstagnachmittag gegen 16.10 Uhr mit ihrem Opel Corsa in Richtung A1 unterwegs, als sie auf gerader Strecke zwischen Röbel und Middelburg aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam.

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Wagen prallt frontal gegen Baum

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Der Wagen geriet auf den Grünstreifen und prallte frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Stehen.

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Großes Glück hatte die 22-Jährige, dass ein Notfallsanitäter zufällig vorbeifuhr und sich sofort um sie kümmerte, bis der Rettungsdienst eintraf. Anschließend übernahmen weitere Einsatzkräfte sowie ein Notarzt des Rettungshubschraubers „Christoph 12“ die Versorgung.

Die B76 musste für rund eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (rei)