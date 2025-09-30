Schwerer Unfall auf Autobahn bei Hamburg: Lkw-Fahrer reanimiert – Vollsperrung

Auf der A23 bei Halstenbek (Kreis Pinneberg) ist es am Dienstagmorgen zu einen schweren Unfall mit einem Lkw gekommen. Der Fahrer hatte während der Fahrt einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten und musste wiederbelebt werden.

Die Feuerwehr wurde gegen 9.45 Uhr zu einem Einsatz auf der Autobahn in Höhe Halstenbek-Krupunder gerufen. Ein Lkw, der in Richtung Norden unterwegs war, war dort von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelleitplanke gekracht.

Unfall A23 Hamburg: Vollsperrung nach Notarzteinsatz

Nach MOPO-Informationen soll der Fahrer während der Fahrt auf der A23 einen Herzstillstand erlitten haben. Ein Notarzt reanimierte ihn und brachte das Unfallopfer anschließend in eine Klinik. Die Autobahn in Richtung Norden wurde vollständig gesperrt. Für die Bergung des Lkws wurde eine Fachfirma angefordert. Laut Autobahnpolizei wird die Sperrung bis gegen 12 Uhr andauern.