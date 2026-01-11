Schwerer Unfall auf A7: 17-Jähriger wird aus Auto geschleudert und von Pkw erfasst

Auf der A7 bei Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem schweren Unfall. Ein Audi überschlug sich, dabei wurden drei junge Männer teils schwer verletzt. Unter ihnen war ein 17-Jähriger, der aus dem Wagen geschleudert und von einem Pkw erfasst wurde.

Laut Polizei passierte der Unfall gegen 5.30 Uhr in Richtung Süden. Mutmaßlich wegen eines geplatzten Reifens während der Fahrt kam ein Audi ins Schleudern und überschlug sich dann. Ein 17-Jähriger wurde dabei aus dem Wagen geschleudert und dann von einem nachfolgenden Fahrzeug erfasst.

Drei Verletzte – Rettungshubschrauber im Einsatz

Der junge Mannin wurde von Rettungskräften schwer verletzt auf der Fahrbahn liegend gefunden und mit einem Rettungshubschreiber ins Uniklinikum nach Kiel geflogen. Der Wagen, der das Unfallopfer erfasst hatte, soll einfach weitergefahren sein. Der 18 Jahre alte Fahrer des Wagens und ein weiterer 17-Jähriger konnten sich selbst aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien. Sie erlitten leichte und mittelschwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser transportiert.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war im Einsatz. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Bei der Unfallaufnahme entdeckten Polizisten, dass das Kennzeichen am Audi nicht zu dem Fahrzeug gehört, und leiteten weitere Ermittlungen ein. Der Audi wurde sichergestellt. Die A7 wurde in Richtung Süden bis 11 Uhr gesperrt.