Schwerer Unfall auf der A7: Nach einer Kollision hat sich ein Camper überschlagen. Mehrere Personen sind verletzt worden.

Der VW-Camper überschlug sich und kam auf dem Grünstreifen zum Liegen. Florian Sprenger

Bei einem schweren Unfall auf der A7 bei Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) sind am Freitagnachmittag fünf Menschen verletzt worden.

Nach Angaben der Autobahnpolizei fuhr ein Autofahrer kurz vor 16 Uhr wahrscheinlich wegen Sekundenschlaf einem VW-Camper auf. Dieser kam daraufhin von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Grünstreifen liegen.

Fünf Menschen bei Unfall verletzt

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Wie schwer die fünf Betroffenen verletzt wurden, konnte am Freitagabend noch nicht gesagt werden. Lebensgefahr bestehe jedoch nicht, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei.

Die Fahrbahn in Richtung Hamburg war nach dem Unfall kurzzeitig voll gesperrt. Inzwischen wird der Verkehr auf zwei Spuren an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Ausfahrt Bad Bramstedt bleibt für die Dauer der Aufräumarbeiten ebenfalls weiterhin gesperrt.