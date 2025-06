Dach reißt ab, Beifahrerin aus Golf geschleudert – A7 nach schlimmem Unfall gesperrt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A7 in Fahrtrichtung Norden ist am Montagnachmittag eine junge Frau lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 15 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Neumünster-Mitte. Die Fahrbahn in Richtung Norden ist voraussichtlich den ganzen Abend voll gesperrt.

Nach Angaben der Polizei kollidierte ein VW Golf zunächst mit dem Heck eines vorausfahrenden Lkw. Anschließend prallte der Wagen gegen einen zweiten Lkw sowie die Beton-Mittelleitplanke. Die 24-jährige Beifahrerin wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der gleichaltrige Fahrer war im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch er wurde schwer verletzt.

Pkw geriet vermutlich unter Auflieger

Die Unfallstelle auf der A7 gleicht laut Polizei einem Trümmerfeld. Der Pkw wurde völlig zerstört – das Dach des VW wurde abgerissen, als der Wagen unter den Auflieger des zweiten Lkw geriet. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Autobahn ist in Fahrtrichtung Norden vollständig gesperrt. „Das wird vermutlich auch noch einige Stunden so bleiben“, so die Polizei. Der Verkehr wird derzeit ab der Anschlussstelle Neumünster-Mitte über den Innenstadtbereich bis zur Auffahrt Neumünster-Nord umgeleitet. Es kommt zu kilometerlangen Staus. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.