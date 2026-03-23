Schwerer Unfall auf A7 bei Hamburg – Autobahn gesperrt

Auf der A7 bei Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ist es am Montagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Es gab zwei Schwerverletzte, Autobahn wurde gesperrt.

Wie die Autobahnpolizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 13.25 Uhr. Die Fahrerin eines Pkw war zum Überholen auf die linke Spur gefahren, „und übersah hierbei einen von hinten heranfahrenden PKW mit höherer Geschwindigkeit“, so ein Polizeisprecher.

Der Fahrer des zweiten Pkw konnte nicht mehr bremsen, es kam zur Kollision. Einer der beteiligten Wagen wurde gegen einen Lkw geschleudert. Weil es zunächst hieß, dass Personen eingeklemmt seien, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an.

Autofahrerin schwer verletzt

Die Fahrerin des ersten Pkw kam mit schweren, der Fahrer des aufgefahrenen Wagens mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt, der Verkehr wird an der Ausfahrt Kaltenkirchen abgeleitet. Die Sperrung soll im Lauf des Nachmittags aufgehoben werden.