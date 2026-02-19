Schwerer Unfall an Kreuzung im Norden – zwei Verletzte

In Glinde (Kreis Stormarn) sind am Donnerstagabend zwei Menschen bei einem Autounfall verletzt worden.

Es war kurz nach 18 Uhr, als es an der Ampelkreuzung Gutenbergstraße/Glinder Weg krachte. Ein Mercedes-Taxi und ein Volkswagen kollidierten.

Unfall in Glinde: Taxi und VW kollidieren

Auch knapp zwei Stunden später waren noch Einsatzkräfte vor Ort, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagte.

Bei dem Unfall wurde eine Person leicht und eine weitere schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. (mwi)