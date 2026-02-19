mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Zwei beschädigte Autos nach einem Unfall

Ein Mercedes und ein Volkswagen waren an einer Kreuzung in Glinde zusammengestoßen. Foto: Christoph Leimig

  • Glinde

Schwerer Unfall an Kreuzung im Norden – zwei Verletzte

In Glinde (Kreis Stormarn) sind am Donnerstagabend zwei Menschen bei einem Autounfall verletzt worden.

Es war kurz nach 18 Uhr, als es an der Ampelkreuzung Gutenbergstraße/Glinder Weg krachte. Ein Mercedes-Taxi und ein Volkswagen kollidierten.

Unfall in Glinde: Taxi und VW kollidieren

Auch knapp zwei Stunden später waren noch Einsatzkräfte vor Ort, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagte.

Das könnte Sie auch interessieren: Balkonsturz in Wilstorf: 250 Euro für das Leben eines 15-Jährigen

Bei dem Unfall wurde eine Person leicht und eine weitere schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. (mwi)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test