Schwerer Unfall an der A24: Sieben Verletzte – darunter auch ein Baby

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Glinde an der A24-Anschlussstelle Reinbek sind am Sonntagabend mehrere Menschen verletzt worden – darunter auch ein Baby. Der Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße 80 in Fahrtrichtung Hamburg und sorgte für einen umfangreichen Rettungseinsatz.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein Toyota auf einen weißen Mercedes CLS auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes auf einen Kia geschoben.

Der Toyota drehte sich nahezu um 180 Grad, der Kia wurde über den Bereich einer Ampelkreuzung geschleudert. An mehreren Fahrzeugen öffneten sich die Airbags – der Mercedes und der Toyota wurden schwer beschädigt.

Schwerer Unfall: Mutter und Baby kommen ins Krankenhaus

Insgesamt wurden sieben Menschen verletzt, wie ein Polizeisprecher der MOPO mitteilte. Darunter eine Mutter und ihr Baby, sie wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die Kreisstraße wurde während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Der Einsatz dauerte mehr als eine Stunde. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.