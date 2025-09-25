Schwerer Treckerunfall bei Hamburg: Junger Mann in Lebensgefahr

Folgenschweres Überholmanöver: Am Mittwoch ist ein 18-Jähriger nahe Hamburg mit einem Trecker kollidiert. Sein Beifahrer wurde lebensgefährlich verletzt.

Gegen 22.20 Uhr überholte der junge Autofahrer auf der B209 nahe Schulendorf den vor ihm fahrenden Trecker. Genau in dem Moment bog der 29-jährige Fahrer der Landmaschine nach links in eine Seitenstraße ab. Es kam zur Kollision.

Beifahrer eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Der 19-jährige Beifahrer des Pkw wurde durch den Aufprall eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Feuerwehrkräfte nahmen mit schwerem Gerät das Dach des Autowracks ab und befreiten den jungen Mann.

Der Schwerstverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 209 war bis etwa 0 Uhr gesperrt.