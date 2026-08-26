Ein schwerer Motorradunfall bei Quickborn hat nun ein tödliches Ende genommen: Ein 54-Jähriger aus dem Kreis Pinneberg ist am Montag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Der Mann war bereits am Sonntag, 16. August, mit seinem Motorrad verunglückt.

Der 54-Jährige war gegen 18.10 Uhr auf der Barmstedter Straße aus Richtung Kieler Straße kommend in Richtung Hemdingen unterwegs. In einer Linkskurve verlor er offenbar die Kontrolle über sein Motorrad und landete auf Höhe der Einmündung Bilsener Weg im Straßengraben. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er unter Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht.

Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus

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Im Rahmen der Verkehrsunfallermittlungen wurde nun bekannt, dass der Mann am Montag seinen schweren Verletzungen erlag.

Ein Fremdverschulden an dem Unfall liegt nach Erkenntnissen der Polizei nicht vor. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verlor. (kla)