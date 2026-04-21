Schwerer Lkw-Unfall auf Autobahn bei Hamburg – Großeinsatz

Auf der A23 bei Itzehoe (Kreis Steinburg) ist es am Dienstagmorgen zu einem schweren Unfall mit einem Lkw gekommen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Autobahn in Richtung Hamburg wurde gesperrt.

Das Unglück ereignete sich gegen 9.25 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Itzehoe-Nord. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr ein Lkw auf den Wagen der Straßenmeisterei auf. Der Laster kam dabei von der Fahrbahn ab und stürzte einen Abhang hinunter.

A23: Autobahn für Lkw-Bergung gesperrt

Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte aus, die Autobahn wurde gesperrt. Laut einem Sprecher der Rettungsleitstelle wurde aber niemand verletzt. Das Technische Hilfswerk (THW) ist angefordert, um den Lkw zu bergen. Dafür wird die Autobahn in Richtung Hamburg erneut gesperrt werden müssen.