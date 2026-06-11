Schwerer Kreuzungsunfall: Zwei Frauen verletzt

Heftiger Unfall im Kreis Dithmarschen. Zwei Frauen sind dabei verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag an einer Kreuzung auf der B431 bei Sarzbüttel.

Nach Polizeiangaben hatte eine 60-Jährige um kurz nach 15 Uhr die Vorfahrt missachtet, als sie von der B431 aus Richtung Bargenstedt nach links Richtung Sarzbüttel abbiegen wollte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW eines 58-Jährigen, welcher aus Richtung der A23 unterwegs war.

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Zwei Verletzte – Autos mit Totalschaden

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Bei dem Aufprall zogen sich die 60-jährige Unfallverursacherin sowie ihre Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Die Autos erlitten bei dem Unfall einen Totalschaden.

Neben zwei Rettungswagen und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Helfer kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf der B431 wechselseitig vorbeigeleitet.