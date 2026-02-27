Schwerer Frontal-Crash im Norden: Seniorin (81) gerät in Gegenverkehr

Die B5 war am Freitagabend wegen eines schweren Verkehrsunfalls zwischen Elpersbüttel und Busenwurth (Kreis Dithmarschen) über längere Zeit gesperrt. Nach Polizeiangaben stießen zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Zwei Frauen wurden bei dem Unfall verletzt.

Eine 81-Jährige soll nach Polizeiangaben den Unfall mutmaßlich verursacht haben, als sie gegen 18.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Mini Cooper einer 27-Jährigen zusammen.

Der Mini kam durch den enormen Aufprall von der Fahrbahn ab und landete in einem Wassergraben. Da zunächst davon ausgegangen wurde, dass eine der beiden Frauen in einem der Unfallwagen eingeklemmt war, rückten die Freiwilligen Feuerwehren Meldorf, Busenwurth und Elpersbüttel zur technischen Rettung an die Unfallstelle aus.

Schwerer Unfall: Zwei Frauen verletzt, Autos Schrott

Wie sich kurze Zeit später herausstellte, konnten sich beide Frauen selbstständig befreien. Trotz der schweren Schäden an den Fahrzeugen wurden sie nur leicht verletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Wohnhaus brennt: Dramatische Notrufe – Kinder in Gefahr?

Die B5 wurde für die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen für mehr als eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden. Beide Autos hatten nach dem Aufprall nur noch Schrottwert und wurden abgeschleppt. Warum die 81-Jährige von der Fahrspur abkam und ob der Regen dabei eine Rolle gespielt hat, konnte die Polizei nicht beantworten.