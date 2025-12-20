Schwerer Crash vor den Toren Hamburgs – zwei Verletzte

Schwerer Unfall bei Stapelfeld: An einer Kreuzung in der Ortschaft Braak (Kreis Stormarn) ist es in der Nacht zu Samstag zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen gekommen. Beide Fahrer wurden verletzt.

Die Ampel an der Kreuzung An der Chaussee mit der Straße Höhenkamp war auf Nachtblinken gestellt, als sich gegen 2.15 Uhr ein schwarzer Mercedes näherte, der in Richtung Großensee fuhr. Aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung kam ein schwarzer VW Up, als es auf Höhe des Autohauses Herbert Hansen zur Kollision kam.

Kollision in Braak: Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten

Dabei schleuderte der Mercedes gegen einen vor dem Autohaus abgestellten Honda, der dadurch beschädigt wurde. Beide Fahrer wurden bei dem Crash verletzt und mussten durch Rettungskräfte versorgt werden.

Die Polizei sperrte den Kreuzungsbereich ab, um den Unfall aufzunehmen. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. (mp)