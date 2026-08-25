Eine Paris-Reise von Schülern der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg endete mit einem furchtbaren Unfall. Es gab 16 Verletzte. Was genau passiert ist und wie es den Verletzten geht.

Der Unfallort auf der A28: Der Bus, mit dem die Schüler aus Schleswig-Holstein auf dem Weg nach Paris waren, liegt auf dem Grünstreifen der Autobahn auf der Seite. JEROEN JUMELET

Zwei Oberstufenklassen der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg (Kreis Plön) waren Sonntagabend in den Reisebus gestiegen – 54 Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs, vier Lehrkräfte. Es sollte eine einwöchige Studienreise nach Paris werden, die jedoch in den Niederlanden endete.

Am Montagmorgen gegen 4.15 Uhr prallte der Reisebus auf der A28 bei Wezep auf einen Kleintransporter. Wie die niederländische Polizei berichtete, durchbrach der Bus die Mittelleitplanke und kippte auf dem Grünstreifen der gegenüberliegenden Fahrbahn auf die Seite.

Die Wucht des Aufpralls sei so enorm gewesen, dass der Lieferwagen auseinandergerissen worden sei. Der Fahrer des Kleintransporters und der Busfahrer gehören zu den acht Schwerverletzten, die in Kliniken gebracht wurden. Später wurden laut Polizei noch acht weitere Personen mit leichteren Verletzungen im Krankenhaus behandelt.

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Der Kleintransporter wurde durch die Wucht des Aufpralls auseinandergerissen. JEROEN JUMELET

Viele der Schüler schliefen zum Zeitpunkt des Aufpralls. „Sie erlitten bei dem Unfall Brüche, Prellungen und Schnittverletzungen durch Glas“, sagte Markus Oddey, Leiter der Gemeinschaftsschule. Glücklicherweise bestünde bei niemandem Lebensgefahr.

Eltern machten sich selbst auf den Weg

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Die unverletzten Schüler wurden in einer Sporthalle betreut. Laut Schulleiter Oddey ist die Rückreise organisiert. Der Bus sollte bereits am späten Montagabend in Schönberg eintreffen. „Aber etwa vier Schüler sind wegen der Komplexität der Verletzungen derzeit wohl nicht transportfähig, müssen weiter vor Ort behandelt werden.“

Einige Eltern hätten sich auch sofort selbst auf den Weg gemacht, berichtet Oddey weiter. Die französische Zeitung „Ouest-France“ zitiert eine Mutter: „Meine Tochter rief mich mitten in der Nacht an. Sie erzählte mir, dass ihr Bus umgekippt sei. Sie sprach von Blut und von Menschen mit Knochenbrüchen. Ich setzte mich sofort ins Auto und fuhr fünf Stunden.“

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Einer der Schüler schlug mit einem Nothammer das Dachfenster des Busses ein. Das berichtete die Bürgermeisterin von Oldebroek Reportern. JEROEN JUMELET

Polizei ermittelt Unfallursache

Die Autobahn wurde komplett gesperrt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ermittelt jetzt die Polizei. Die Feuerwehr Schönberg richtete ein Lagezentrum ein, auch als Anlaufstelle für die Eltern. Schulleiter Oddey: „Da viele Handys zunächst im Bus geblieben waren, waren die Sorgen entsprechend groß.“

Bildungsministerin Dorit Stenke (CDU) sagte: „Ich bin in Gedanken bei den Schülern, ihren Eltern und den Lehrkräften. Ich wünsche allen Verletzten eine schnelle und gute Genesung und einen sicheren Heimweg nach Schleswig-Holstein.“ (Dieser Text erschien zuerst auf SHZ.de)