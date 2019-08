Schwerer Arbeitsunfall im Norden: Hand eines Stahlarbeiters von Stange aufgespießt

Breitenburg -

Schwerer Arbeitsunfall in einer Stahlfirma in Breitenburg (Kreis Steinburg). Dort ist am Donnerstagmorgen die Hand eines Arbeiters von einer 14 Meter langen Stahlstange aufgespießt worden. Der Rettungshubschrauber aus Hamburg ist im Einsatz gewesen, um das Opfer versorgen zu können.

Gerade erst hatten die Arbeiter in der Stahlfirma in der Straße Op de Geest ihre Schicht begonnen. Um 7.35 Uhr dann plötzlich ein markerschütternder Schrei in der Halle. Eine 14 Meter lange Stahlstange hatte sich durch die Hand eines Arbeiters gebohrt.



Arbeiter wird per Rettungshubschrauber nach Hamburg gebracht

Sofort rückten ein Rettungswagen und die Feuerwehr an. Auch der Rettungshubschrauber Christoph Hansa vom Unfallkrankenhaus Boberg war im Einsatz. Die Retter durchtrennten die Stahlstange.

Unterdessen stabilisierte der Notarzt den Kreislauf des Unfallopfers. Danach kam er mit dem Rettungshubschrauber ins UK Boberg.