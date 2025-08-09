Schwerer Ampelcrash bei Hamburg: Mercedes-Cabrio kracht in zwei andere Wagen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hammoor (Kreis Stormarn) sind am Samstagabend drei Menschen verletzt worden. Eine Ampel war ausgefallen.

Gegen 19.30 Uhr hat es am Samstag in Hammoor gekracht: An einer viel befahrenen Kreuzung am Übergang von der A1 zur A21 stießen ein Mercedes-Cabrio und zwei weitere Pkw zusammen. Nach Angaben der Polizei ist die Ampel dort ausgefallen, weswegen die Beamten von einem Vorfahrtverstoß als Grund für den Unfall ausgehen.

Wer als Verursacher infrage kommt, ist noch nicht klar. Trotz immensen Blechschadens (der Mercedes schleuderte auf eine Verkehrsinsel und riss dort auch noch ein Verkehrsschild um) gab es zum Glück nur drei Leichtverletzte.