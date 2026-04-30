Hubschraubereinsatz: Motorradfahrer bei Unfällen im Hamburger Umland schwer verletzt

Am Mittwoch sind im Hamburger Umland zwei Motorradfahrer bei Unfällen schwer verletzt worden. Einer von ihnen kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Zunächst verunglückte ein Biker im Kreis Herzogtum Laubenburg, am Abend dann einer im Kreis Stormarn.

Zu dem ersten Unfall kam es gegen 12.30 Uhr bei Büchen. Dort hatte ein Motorradfahrer (38) aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verloren. Das Krad kam von der Fahrbahn ab und kollidierte dann mit einem Baum. Der 38-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Teenager fährt mit Motorroller auf Auto auf

Gegen 16.45 Uhr dann der nächste Unfall. Diesmal in Glinde. Hier war ein 54-Jähriger mit seinem Auto an der Avenue St. Sebastian unterwegs und musste an einer roten Ampel halten. Ein 17-Jähriger, der auf einem Kleinkraftrad hinter ihm fuhr, hatte das offenbar nicht bemerkt und war auf das Auto aufgefahren. Auch er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.