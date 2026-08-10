Schwere Unfälle bei Hamburg: Trümmerfeld, zerstörter SUV – und mehrere Verletzte

Spät am Sonntag krachte es in Stapelfeld sowie zwischen Trittau und Lütjensee. Was über Verletzte, Schäden und die Einsätze bekannt ist.

Ein stark beschädigter weißer SUV steht nach einer Kollision auf der Straße. Christoph Leimig

Zwei Unfälle binnen einer Stunde: Gleich zweimal hat es am späten Sonntagabend im Kreis Stormarn heftig gekracht.

Gegen 22.50 Uhr stießen auf der Alten Landstraße an der A1-Auffahrt Stapelfeld drei Autos zusammen, darunter zwei SUV. An einem weißen SUV wurde die komplette Front zerstört. Trümmerteile und sogar die Scheinwerfer flogen heraus.

Eine Person kam leicht verletzt ins Krankenhaus, eine weitere wurde vor Ort behandelt, bestätigt ein Sprecher des Lagezentrums. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

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Nächster Unfall zwischen Trittau und Lütjensee

Nur eine Stunde später der nächste Unfall: Auf der K30 zwischen Trittau und Lütjensee kam eine Frau mit ihrem Seat Ibiza von der Straße ab, streifte einen Baum und krachte gegen einen weiteren.

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Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Wagen geholt werden. Sie kam laut Polizei ohne Lebensgefahr ins Krankenhaus. Am Seat entstand Totalschaden. (mp)