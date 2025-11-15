Schwere Unfälle auf Autobahn bei Hamburg: Neun Verletzte und Vollsperrung

Zwei schwere Unfälle kurz nacheinander: Auf der Autobahn 23 in Fahrtrichtung Hamburg sind insgesamt sechs Autos zusammengestoßen. Neun Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Gegen 19 Uhr gab es eine Massenkarambolage zwischen den Anschlussstellen Pinneberg-Nord und Pinneberg-Mitte. Aus noch ungeklärter Ursache stießen laut Polizei vier Autos am Ende eines Staus zusammen.

Zwei Personen wurden schwer verletzt, drei weitere leicht. Ein Wagen überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. Auch die anderen drei Autos wurden schwer beschädigt, zum Teil zusammengedrückt.

Rettungshubschrauber landet neben der Autobahn

Ein Rettungshubschrauber landete neben der Autobahn. Dafür wurde auch die Fahrbahn in Richtung Norden zeitweise gesperrt. Die Fahrbahn Richtung Süden ist weiterhin komplett dicht. Abschleppunternehmen bergen die Autowracks. Ein Sachverständiger ermittelt den Unfallhergang. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch nicht bekannt.

Etwa eine Stunde vorher, gegen 18 Uhr, waren einige Kilometer weiter an der Anschlussstelle Pinneberg-Süd zwei Autos kollidiert. Vier Personen wurden verletzt, die Ausfahrt war mit Trümmern übersät. Gegen 19.15 Uhr gab die Polizei die Autobahn an dieser Stelle wieder frei.