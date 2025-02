Schwerer Unfall im Norden: Auto kracht gegen Bäume – Fahrer schwer verletzt

Ein Großaufgebot von Rettungskräften war in der Nacht zu Samstag auf der B206 kurz vor dem Ortsausgangsschild in Wrist (Kreis Steinburg) im Einsatz: Ein mit zwei Personen besetzter Opel war frontal gegen mehrere Bäume geprallt, ein Insasse wurde schwer verletzt.

Zu dem Unfall kam es gegen zwei Uhr an der Föhrdener Straße in Richtung Bad Bramstedt. In einer Kurve am Ortsausgang hatte der Fahrer eines Opel offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war von der Straße abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt.

Unfallopfer mit Notarzt in Klinik

Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich der Beifahrer bereits aus dem Wrack gerettet. Er war nur leicht verletzt. Den Fahrer allerdings mussten Feuerwehrleute schwer verletzt aus dem Wrack befreien. Der Mann kam mit einem Notarzt in eine Klinik. Lebensgefahr bestehe laut Polizei aber nicht. Die Polizei ermittelt die Unglücksursache.